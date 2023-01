Thailandia: Covid, retromarcia del governo sull'obbligo di vaccinazione per i visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha revocato ieri l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i visitatori in arrivo nel Paese, che era stato annunciato soltanto lo scorso fine settimana. Lo ha riferito il ministero della Salute, secondo cui l'obbligo è reso superfluo dal "sufficiente livello di immunizzazione" in Cina e nel resto del mondo. L'obbligo di vaccinazione per i visitatori internazionali, annunciato lo scorso sabato 7 gennaio dall'autorità thailandese per l'aviazione civile, aveva innescato immediate polemiche da parte delle amministrazioni locali, che avevano paventato un crollo dei flussi turistici. Ieri il ministro della Salute Anutin Charnvirakul ha ammesso che l'obbligo presenta difficoltà di natura organizzativa: "Esigere la prova della vaccinazione sarebbe oneroso e sconveniente, e la nostra conclusione è che la misura non è necessaria", ha dichiarato il ministro. Proprio ieri sono atterrati in Thailandia i primi violi civili dalla Cina dopo la revoca delle restrizioni pandemiche in quel Paese. (Fim)