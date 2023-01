Pakistan: governo conferma adesione a programma dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha confermato il proprio impegno a perseguire il programma di riordino delle finanze pubbliche concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi), a margine di un incontro che si è tenuto ieri a Ginevra, in Svizzera. Lo riferisce una nota del ministero delle Finanze pakistano. All'incontro, cui ha preso parte il ministro delle Finanze Muhammad Ishaq Dar, sono state discusse "le sfide affrontate dalle economie regionali alla luce del cambiamento climatico". "Si è trattato di un buon incontro, ma non ho alcuna dichiarazione da formulare", ha commentato ieri il vicedirettore dell'Fmi per il Medio Oriente e l'Asia Centrale, Athanasios Arvanitis. Il Fondo non ha ancora approvato lo stanziamento al Pakistan di 1,1 miliardi di dollari originariamente in programma lo scorso novembre; in attesa dei fondi, Islamabad dispone al momento di riserve di valuta estera sufficienti a coprire appena un mese di importazioni. (segue) (Inn)