Pakistan: governo conferma adesione a programma dell'Fmi (2)

- Lo scorso novembre il Fondo monetario internazionale ha chiesto al Pakistan di ridurre la spesa pubblica prima dei colloqui relativi alla nona revisione del programma di prestiti da 7 miliardi di dollari. Il consiglio esecutivo del Fondo ha completato ad agosto la settima e l’ottava revisione nell’ambito dell’Extended Fund Facility (Eff) per il Pakistan, dando un primo via libera allo stanziamento di circa 1,1 miliardi di dollari a quel Paese, che porterebbero il sostegno finanziario complessivo a Islamabad a 3,9 miliardi di dollari. Il programma è stato approvato nel 2019 per un valore di sei miliardi di dollari, e successivamente esteso a 6,5 miliardi di dollari con scadenza a fine giugno del 2023. Secondo la valutazione dell’Fmi “il Pakistan si trova in una congiuntura economica difficile”, così come è difficile il “contesto esterno”, e l’anno fiscale 2022 è stato segnato da ampi disavanzi fiscali ed esterni e dall’erosione delle riserve di valuta. Alle autorità pachistane, tuttavia, viene riconosciuto di aver “adottato misure importanti” per far fronte alla situazione. Il programma, si legge nella nota, punta ad “affrontare gli squilibri interni ed esterni e a garantire la disciplina di bilancio e la sostenibilità del debito, proteggendo nel contempo la spesa sociale, salvaguardando la stabilità monetaria e finanziaria e mantenendo un tasso di cambio determinato dal mercato e ricostruendo le riserve esterne”. (Inn)