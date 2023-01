Messico-Usa: Biden, governi "sulla buona strada" per la soluzione della crisi migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Messico sono "sulla buona strada" per giungere a una soluzione della storica crisi migratoria che da due anni interessa il confine tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione dell'incontro con l'omologo messicano Andres Manuel Lopez Obrador a Città del Messico, nella serata di ieri. "Discuteremo come approfondire ulteriormente la relazione non soltanto con il Messico, ma con l'intero Emisfero occidentale", ha detto Biden. Questo include (...) il contrasto della migrazione irregolare, e penso che siamo sulla buona strada per farlo", ha dichiarato il presidente Usa. Lo scorso anno le autorità statunitensi hanno effettuato circa 2,5 milioni di arresti di migranti al confine con il Messico. (segue) (Mec)