Messico-Usa: Biden, governi "sulla buona strada" per la soluzione della crisi migratoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana l'amministrazione presidenziale Usa ha annunciato nuove restrizioni ai flussi migratori, estendendo il cosiddetto “Titolo 42” ma aprendo, al contempo, corridoi per l’ingresso regolare di 30 mila migranti al mese provenienti da Cuba, Nicaragua, Haiti e Venezuela. L'amministrazione vuole così rispondere a uno dei temi sui quali è più vulnerabile politicamente, in un momento in cui l’attenzione del pubblico è tutta rivolta ai problemi interni del Partito repubblicano, che proprio la scorsa settimana ha faticato ad eleggere il nuovo presidente della Camera dei rappresentanti. I 30 mila migranti provenienti dall’America centrale e dal Venezuela potranno entrare negli Usa a patto che abbiano uno sponsor all’interno del Paese. Coloro che invece cercheranno di violare irregolarmente il confine rischieranno l’immediato respingimento in Messico, come previsto dal “Titolo 42” entrato in vigore sotto l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, come misura di precauzione sanitaria. (segue) (Mec)