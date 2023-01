Messico-Usa: Biden, governi "sulla buona strada" per la soluzione della crisi migratoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, secondo le fonti, avrebbe già accettato di accogliere fino a 30 mila migranti irregolari espulsi dagli Stati Uniti ogni mese. Stando alla Casa Bianca, le nuove politiche migratorie “espanderanno e accelereranno i percorsi legali per un’immigrazione ordinata e prevedranno nuove conseguenze per chi decide di non avvalersi di tali percorsi”. Biden, che ha intenzione di candidarsi per un secondo mandato presidenziale nel 2024, è stato duramente criticato dagli esponenti del Partito repubblicano negli ultimi due anni per la risposta dell’amministrazione ai flussi record di migranti che hanno attraversato irregolarmente la frontiera meridionale. Gli arresti al confine sono passati dagli 1,7 milioni del primo anno di mandato di Biden ai quasi 2,4 milioni nei primi 10 mesi del secondo anno. (Mec)