Corea del Sud: leader opposizione Lee interrogato da procuratori, nega accuse di corruzione (3)

- Alla fine del 2021, infatti, il leader del Partito democratico aveva accusato il ministero di averlo sottoposto a pressioni affinché parte del territorio di Seongnam fosse convertito all'uso residenziale, e destinato alla costruzione di complessi di appartamenti commerciali anziché a case popolari, come inizialmente pianificato. L'incriminazione a carico di Lee non ne inficia il ruolo di leader di partito, che ha assunto soltanto il mese scorso: proprio in vista dell'elezione, il Partito democratico ha infatti approvato una modifica alla sua costituzione per consentire ai membri di mantenere i loro ruoli di partito a dispetto di eventuali incriminazioni giudiziarie. (Git)