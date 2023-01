Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Programmare assieme lo sviluppo economico e sociale per fare dell'America un continente ancora più unito, forte e che non lasci indietro nessuno. È la proposta che il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha rivolto al suo omologo statunitense, Joe Biden, nel bilaterale tenuto lunedì sera a Città del Messico. "Ho la convinzione che lei sia il governante umanista e visionario" che serve per dare il via a "una nuova politica di integrazione economica e sociale nel continente", ha detto Lopez Obrador alla vigilia del vertice dell'America del nord, che proseguirà oggi con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. "Non c'è nessun altro dirigente in grado di porre fine a questa dimenticanza degli Usa verso l'America latina e i Caraibi", ha insistito il presidente messicano invitando ad usare l'integrazione come volano per "consolidare la regione più forte del mondo", anche dinanzi agli altri mercati. Biden, alla prima visita in un Paese dell'America latina da quando è presidente, ha assicurato che l'alleanza col Messico "è reale" e che, oltre a discutere sul consolidamento delle catene del valore e di investimenti infrastrutturali, è necessario combattere la "piaga" del fentanyl, sostanza letale che invade i mercati della droga in Usa. (segue) (Mec)