Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte (2)

- Il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) "ha mostrato di essere un valido strumento per consolidare i nostri processi produttivi", ma "nei nostri porti del Pacifico continua a crescere l'arrivo di barche piene di mercanzie che provengono dall'Asia. Ci chiediamo se non potremmo produrre in America quello che consumiamo e la risposta è, ovviamente sì", ha detto il presidente messicano ricordando i molti "vantaggi" che offre la regione: "una forza lavoro giovane e creativa, un'alta quota di sviluppo tecnologico e grande ricchezza di risorse naturali. Le distanze ci permettono di risparmiare in trasporto e nei nostri mercati c'è sufficiente domanda per soddisfare un aumento dell'offerta". Il "consumo per capita in America è di 18mila dollari all'anno, contro i quattromila dell'Asia", ha evidenziato Lopez Obrador. (segue) (Mec)