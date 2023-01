Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma "l'integrazione produttiva deve essere accompagnata da investimenti pubblici e privati che garantiscano il benessere di tutti i popoli delle Americhe, senza escludere nessuno", ha detto il presidente del Messico. "È il momento di smetterla con questa dimenticanza nei confronti dell'America latina e dei Caraibi", ha proseguito Lopez Obrador ricordando la "Alleanza per il progresso", il piano che nel 1961 l'ex presidente Usa, John Kennedy, varò in favore della regione: dieci milioni di dollari in dieci anni, l'equivalente oggi di 82 milioni di dollari, a "beneficio dei popoli". Un caso "unico", mai più replicato in oltre messo secolo, ha aggiunto "Amlo". (segue) (Mec)