Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte (4)

- "Non c'è nulla che non possiamo fare assieme", ha replicato Biden ricordando che in agenda ci sono temi come "il consolidamento delle catene del valore, della sicurezza, compreso il piano per combattere la piaga del fentanyl e il controllo della migrazione". Gli Usa hanno negli ultimi quindici anni investito miliardi di dollari nella regione, ha rimarcato Biden condividendo l'idea dell'omologo messicano di "continuare a costruire rafforzare le istituzioni democratiche nella regione". Ma le "responsabilità" degli Stati Uniti, che continuano ad essere il Paese che più di ogni altro offre assistenza all'estero, non finiscono in America, ha detto Biden, ricordando gli interessi in Europa, in Medio Oriente, nel Sudest asiatico. Quello che stiamo vivendo è "il primo momento di cambio fondamentale" dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo "in un punto di inflessione, quello che facciamo ora influirà sulla scena dei prossimi decenni. (segue) (Mec)