Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte (5)

- Il vertice di Città del Messico è preceduto da due eventi densi di significato nell'agenda politica regionale: l’annuncio di una nuova politica migratoria da parte dell’amministrazione Biden, per la cui attuazione sarà indispensabile la collaborazione delle autorità messicane, e l’arresto in Messico di Ovidio Guzman, figlio del famigerato "Chapo", ricercato negli Usa. Quanto il dossier migratorio sia di stringente attualità per il presidente statunitense, che sta cercando ora di guadagnare consensi nell’elettorato moderato in vista delle elezioni del 2024, lo dimostra la visita di domenica a El Paso, in Texas, al confine con il Messico. Nei primi due anni della sua presidenza, in particolare prima delle elezioni di medio termine, Biden è stato più volte attaccato dai repubblicani per non essersi recato di persona a verificare la situazione alla frontiera, dove si registrano da mesi ondate record di migranti irregolari. Assieme al segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas e a una delegazione di esponenti democratici del Congresso, ha chiesto suggerimenti agli operatori umanitari: “Che cosa dovrei fare, se avessi una bacchetta magica?”. Biden ha avuto anche un breve ma significativo colloquio con il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, che gli ha consegnato una lettera contenente cinque raccomandazioni, tra le quali la ripresa dei lavori di costruzioni del muro lungo la frontiera. (segue) (Mec)