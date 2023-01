Messico-Usa: Lopez Obrador a Biden, più integrazione economica e sociale per un'America più forte (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato dai giornalisti, il capo della Casa Bianca ha affermato di non aver ancora avuto modo di leggere la lettera. La sua nuova strategia per contenere i flussi migratori, tuttavia, Biden l’ha già annunciata la scorsa settimana, peraltro con il plauso del Messico. Gli Stati Uniti hanno deciso di concedere fino a 30 mila premessi umanitari al mese per migranti in arrivo da Venezuela, Cuba, Nicagarua e Haiti, a patto che abbiano già uno "sponsor" negli Usa. Al tempo stesso, Washington si riserva di espellere direttamente chiunque tenti di passare la frontiera in modo illegale, imponendo anche cinque anni di stop a ogni tentativo futuro. Espulsioni che Washington potrà continuare a fare ai sensi del Titolo 42, la norma varata dall'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump per gestire l'emergenza sanitaria e che una lunga sequela di ricorsi giudiziari tiene ancora in vita. Biden, in questo senso, ha fatto sapere di aver già in pugno un accordo con il Messico, che s’impegna ad accogliere sul proprio territorio 30 mila migranti espulsi al mese. (segue) (Mec)