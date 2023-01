Malesia: crisi politica a Sabah, Anwar esprime sostegno al ministro capo Hajiji Noor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha annunciato ieri sera di aver espresso il proprio sostegno al ministro capo di Sabah, Hajiji Noor. Anwar ha commentato la crisi politica in atto in quello Stato malesiano, dove la scorsa settimana alcuni parlamentari hanno tentato di sfiduciare Hajiji. Il governo malesiano vuole "che Sabah sia forte sotto la guida di Hajiji. Diamogli spazio per discutere e trovare una formula soddisfacente", ha affermato il capo del governo malesiano. Ieri Anwar ha discusso la questione con il vicepremier Ahmad Zahid Hamidi, leader dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno). La crisi politica in corso a Sabah è stata innescata proprio da parlamentari dell'Umno, che hanno revocato il loro sostegno al ministro capo nell'assemblea statale di 79 membri. (Fim)