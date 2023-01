Usa: la Camera voterà una proposta di taglio dei finanziamenti all'Irs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa si appresta a votare una proposta di legge presentata dalla sua nuova maggioranza repubblicana che ridurrebbe di miliardi di dollari i finanziamenti all'Internal Revenue Service (Irs), l'agenzia federale statunitense deputata alla riscossione dei tributi. Il disegno di legge punta a contrastare la forte espansione dell'apparato di riscossione fiscale intrapreso dall'amministrazione del presidente Joe Biden negli ultimi due anni: la vasta legge di spesa firmata dal presidente alla fine dello scorso anno attribuisce infatti all'Irs fondi aggiuntivi per ben 80 miliardi di dollari. Nei mesi precedenti, inoltre, aveva destato forti polemiche l'assunzione da parte dell'agenzia di migliaia di funzionari armati, che i conservatori avevano prefigurato come un atto di intimidazione dello Stato ai danni dei contribuenti. La Casa Bianca ha già minacciato di opporre il veto al disegno di legge, nel caso riuscisse a superare il vaglio di entrambe le camere del Congresso federale. Secondo le stime dell'Ufficio di bilancio del Congresso, il provvedimento ridurrebbe la spesa pubblica di 71 miliardi di dollari, ma rischierebbe di costare 186 miliardi di dollari in termini di minori entrate fiscali nell'arco del prossimo decennio. (Was)