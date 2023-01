Giappone: nuovo balzo dell'inflazione, a Tokyo è ai massimi dal 1982

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo a Tokyo, in Giappone, ha registrato un balzo del 4 per cento annuo a dicembre 2022, il dato più elevato da più di 40 anni a questa parte. Il dato, che non tiene conto delle fluttuazioni di prezzo degli alimenti freschi, ha toccato nella capitale giapponese i valori massimi da aprile 1982. L'andamento dei prezzi a Tokyo è osservato in Giappone come un importante indicatore delle tendenze di prezzo a livello nazionale. (segue) (Git)