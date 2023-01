Usa: documenti riservati nell'ufficio di Biden, Trump invoca "perquisizioni dell'Fbi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un duro attacco al presidente Joe Biden ieri, dopo la notizia del ritrovamento di documenti presidenziali riservati dell'amministrazione Obama in un vecchio ufficio utilizzato da Biden negli anni del suo mandato come vicepresidente Usa. "Mi chiedo quando l'Fbi effettuerà perquisizioni nelle molte abitazioni di Joe Biden, forse persino alla Casa Bianca", ha scritto Trump, tracciando un parallelo con lo scandalo che lo vede protagonista per aver portato documenti presidenziali alla sua residenza di Mar-a-lago, in Florida. I documenti rinvenuti nel vecchio ufficio di Biden "non erano assolutamente desecretati", ha scritto Trump, che è anche tornato a polemizzare in merito ai presunti legami finanziari tra la famiglia Biden e la Cina. L'ufficio di Washington dove sono stati rinvenuti i documenti si trova infatti all'interno della sede del think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, che fa riferimento proprio a Biden. Trump ha richiamato un articolo pubblicato lo scorso anno dal quotidiano "New York Post", secondo cui il think tank ha ricevuto dalla Cina donazioni per un valore complessivo di 54 milioni di dollari, e ha suggerito che quel denaro possa aver assicurato a Pechino l'accesso a documenti presidenziali riservati: "Quante informazioni sono state date alla Cina?", ha scritto Trump. "Il denaro che il think tank di Biden ha ricevuto dalla Cina ammonta a 54 milioni di dollari. Sono un sacco di soldi. Devono aver visto i documenti classificati!". (segue) (Was)