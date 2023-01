Usa: trovati documenti classificati in vecchio ufficio di Biden, autorità avviano verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Joe Biden hanno trovato alcuni documenti classificati all’interno di un vecchio ufficio che l’attuale presidente degli Stati Uniti utilizzava in un think tank a Washington, e la Casa Bianca sta collaborando con il dipartimento della Giustizia per capire come procedere. Lo staff di Biden ha confermato in una nota che i documenti sarebbero stati trovati il 2 novembre scorso in un ufficio presso il Centro Penn Biden per la diplomazia, nella capitale Usa, e risalirebbero all’epoca in cui Biden era vicepresidente. La Casa Bianca ha sottolineato di avere informato gli Archivi nazionali subito dopo il ritrovamento dei documenti, e di averli consegnati alle autorità federale il giorno seguente. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cbs” che il dipartimento della Giustizia ha chiesto a John Lausch, procuratore della città di Chicago nominato dall’ex presidente Donald Trump, di indagare sulla situazione. (Was)