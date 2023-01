Usa: indagini su Trump, nuovo mandato di comparizione per Rudy Giuliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Jack Smith, consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per supervisionare le indagini contro Donald Trump, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato dell’ex presidente Usa. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che a Giuliani sarebbe stato chiesto di consegnare una serie di documenti nel quadro delle indagini sulle attività di raccolta fondi condotte da Trump e dal suo staff dopo le elezioni presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. In particolare, secondo le fonti, il mandato di comparizione emesso un mese fa avrebbe chiesto le ricevute dei pagamenti percepiti da Giuliani dopo le elezioni, dopo che l’avvocato ha avviato una serie di cause legali per conto di Trump, al fine di contestare la vittoria di Biden. (Was)