Brasile: assalto a sedi istituzionali, Biden chiama Lula per esprimere solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio con il suo omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, per manifestare preoccupazione e solidarietà a seguito degli assalti alle sedi istituzionali nella capitale del Brasile. "Ho ricevuto adesso la telefonata del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ringrazio per la preoccupazione e la solidarietà del presidente e la sua volontà di dichiararsi intenzionato a costruire un dialogo permanente tra i nostri Paesi in nome della difesa della democrazia", ha riferito Lula in un Tweet. "Il presidente Biden ha espresso il sostegno incondizionato degli Stati Uniti alla democrazia del Brasile e alla volontà del popolo brasiliano, espressa nelle ultime elezioni brasiliane, vinte dal presidente Lula", si legge in una nota congiunta diramata al termine della conversazione. "Il presidente Biden ha condannato la violenza e l'attacco alle istituzioni democratiche e al trasferimento pacifico del potere. I due leader si sono impegnati a lavorare insieme sulle questioni affrontate dal Brasile e dagli Stati Uniti, tra cui il cambiamento climatico, lo sviluppo economico, la pace e la sicurezza. Il presidente Biden – conclude la nota – ha invitato il presidente Lula a visitare Washington all'inizio di febbraio per consultazioni approfondite su un'ampia agenda comune e il presidente Lula ha accettato l'invito". (Brb)