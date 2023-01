Usa: maggioranza repubblicana adotta nuovo regolamento della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa ha adottato un nuovo regolamento, che definisce le procedure e una serie di requisiti dell'attività legislativa per i prossimi due anni. Le nuove regole riflettono in parte le concessioni che la destra del Partito repubblicano ha ottenuto dal californiano Kevin McCarthy, per sostenerne l'elezione a presidente della Camera. Il nuovo regolamento è stato approvato con una maggioranza di 220 voti favorevoli contro 213 contrari: contro le nuove disposizioni procedurali ha votato, oltre all'intero gruppo democratico, un solo deputato repubblicano, Tony Gonzales. La misura più controversa del regolamento prevede la possibilità per un singolo deputato di avviare una mozione di sfiducia ai danni del presidente della Camera. Il nuovo regolamento introduce o ripristina anche una serie di misure tese a contenere il rapido aumento della spesa pubblica. (segue) (Was)