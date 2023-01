Francia-Giappone: Kishida e Macron concordano di cooperare per il successo del prossimo G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno concordato ieri di cooperare ai preparativi in vista del vertice del G7 in programma dal 19 al 21 maggio prossimi a Hiroshima, in Giappone, così da garantire il successo dell'evento. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese, a margine dei colloqui tra i due leader che si sono tenuti a Parigi ieri, 9 gennaio. Kishida e Macron hanno anche ribadito la necessità per il G7 di mantenere la pressione sanzionatoria sulla Russia e di continuare a sostenere l'Ucraina. Il premier giapponese ha espresso la volontà di dimostrare il "forte impegno" del G7 a "rigettare qualunque tentativo di mutare lo status quo attraverso l'uso della forza, ogni minaccia di ricorso alle armi nucleari, e a mantenere l'ordine internazionale libero e aperto". Kishida e Macron hanno anche sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. (segue) (Git)