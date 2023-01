© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L’associazione Casa delle donne Lucha y Siesta organizza conferenza stampa davanti al tribunale di Roma difronte al quale è chiamata a rispondere per l'occupazione dell'immobile di via Lucio Sestio dove centinaia di donne hanno trovato una casa, un lavoro, un luogo di ripresa sicuro. Nonostante una precedente assoluzione per la medesima ipotesi di reato e nonostante l'acquisto dell'immobile da parte della Regione Lazio, la giustizia procede agendo contro la Presidente dell'Associazione. Presso Piazzale Clodio (Ore 10)- Cerimonia della firma del Protocollo di intesa per la candidatura del sito “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Presso Terme di Diocleziano, via Enrico De Nicola, 78 a Roma (Ore 11:30) (Rer)