- Uno dei punti principali del programma del centrosinistra "è il trasporto pubblico gratuito per gli under 25 e per gli over 70. Si tratta di fasce di età che stanno vivendo particolari difficoltà nella vita di tutti i giorni". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, ospite a "Stasera Italia" su Rete 4.(Rer)