Belgio: governo raggiunge accordo con Engie per estensione operatività due reattori nucleari

- Il governo del Belgio ha raggiunto un accordo con Engie per l'estensione della vita operativa di due reattori nucleari nel Paese, che resteranno in funzione fino al novembre 2006. Lo hanno annunciato il premier Alexander De Croo e la ministra dell'Energia Tinne Van der Straeten, spiegando che l'estensione dell'operatività dei due reattori, Tihange 3 e Doel 4, è importante "perchè contribuisce ad assicurare le forniture per i prossimi anni".(Beb)