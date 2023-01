Ucraina: Zelensky, la battaglia per il Donbass continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia per il Donbass continua. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale. "Sebbene gli occupanti abbiano ora concentrato i loro maggiori sforzi su Soledar, il risultato di questa difficile e prolungata battaglia sarà la liberazione di tutto il nostro Donbass", ha detto. Ringrazio tutti i nostri soldati che proteggono Bakhmut e mostrano la massima resilienza! Grazie a tutti i soldati di Soledar, che stanno resistendo a nuovi e ancora più duri assalti degli invasori! È estremamente difficile: non sono rimasti quasi interi muri... Grazie alla resilienza dei nostri soldati lì, a Soledar, abbiamo guadagnato tempo aggiuntivo e forze aggiuntive per l'Ucraina", ha rilevato il presidente, sottolineando l'inutilità degli sforzi russi per una città ormai distrutta. (Kiu)