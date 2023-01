Ucraina: "Politico", Usa valutano invio veicoli corazzati Stryker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l'invio di veicoli corazzati da combattimento Stryker in Ucraina. Lo riferisce il portale "Politico", citando due fonti. La notizia segue l'annuncio della scorsa settimana dell'amministrazione Biden, che invierà 50 veicoli corazzati Bradley in Ucraina. Gli Stryker potrebbero far parte della prossima tranche di aiuti militari, secondo un funzionario del Dipartimento della Difesa. L'amministrazione potrebbe annunciare il pacchetto, con o senza Strykers, alla fine della prossima settimana, in concomitanza con la prossima riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, che si terrà in Germania.(Was)