Brasile: senatore Rodrigues, vandali hanno lasciato cinque granate nei palazzi depredati

- Il senatore brasiliano Randolfe Rodrigues ha rivelato che nel corso delle perizie effettuate a seguito dell'assalto di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro ai palazzi del potere a Brasilia, sono state rinvenute cinque granate. "Per avere un'idea della gravità dei fatti di ieri, all'interno dei locali della Suprema Corte sono state lasciate tre granate non innescate. Altre due sono state rinvenute nel parlamento", ha detto il senatore in un'intervista a "Cnn Brasil". Rodrigues ha anche denunciato la distruzione dei beni pubblici. "Oltre alla distruzione dei beni pubblici e al vilipendio di simboli dello Stato, abbiamo avuto anche il furto di importanti opere d'arte. Opere di Portinari, Cavalcante, e un orologio donato dai re europei a Dom Joao VI di oltre 230 anni sono state distrutte", ha detto. Rodrigues ha affermato che il ruolo del Congresso nazionale e di qualsiasi democratico, in questo momento, è cercare la responsabilità, oggettiva e soggettiva, per gli atti definiti terroristici di domenica. "Quella data passerà alla storia come il giorno dell'infamia. Non è stato semplicemente un attacco agli edifici del parlamento, della Corte suprema e del palazzo presidenziale, è stato un attacco alla democrazia", ha concluso. (Brb)