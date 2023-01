Usa: Trump sollecita i Repubblicani a contrastare la rielezione di McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollecitato i Repubblicani ha presentare candidature in grado di contrastare alle prossime primarie la rielezione del leader dei conservatori al Senato, Mitch McConnell, e di altri senatori a lui vicini. In un messaggio pubblicato sul social media "Truth", Trump si è congratulato con Kevin McCarthy per la sua elezione a presidente della Camera, per poi rivolgere un nuovo attacco a McConnell: "Sembra che non gliene importi più nulla. Promuove qualunque cosa vogliano i Democratici. I 1.700 miliardi di dollari di spesa rapidamente approvati (dal Congresso) sono un provvedimento orribile", ha scritto Trump, riferendosi alla legge di spesa per il 2023 recentemente firmata dal presidente Joe Biden. Secondo l'ex presidente, la nuova legge di bilancio "non destina nulla alla sicurezza del confine Usa. Se (McConnell) avesse aspettato appena dieci giorni, il nuovo Congresso avrebbe fatto molto meglio". Sin dalla turbolenta fine del suo mandato presidenziale, Trump è stato protagonista di numerose polemiche con McConnell: negli ultimi mesi l'ha accusato di non essersi speso per il successo dei conservatori alle elezioni di medio termine, e di aver perso il polso del partito durante il concitato iter per l'elezione di McCarthy a presidente della Camera, la scorsa settimana. (Was)