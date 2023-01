Usa: maggioranza repubblicana adotta nuovo regolamento della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra repubblicana ha ottenuto anzitutto il ripristino della cosiddetta "Holman Rule", che attribuisce ai deputati la possibilità di presentare emendamenti per ridurre alla cifra simbolica di un dollaro i salari di specifiche categorie di dipendenti federali, o gli stanziamenti per specifici programmi di spesa, comportandone di fatto la soppressione. Tale misura era stata abrogata dai Democratici nel 2019. Il nuovo regolamento ordina inoltre all'Ufficio di bilancio del Congresso di esaminare l'impatto degli atti legislativi sull'inflazione, in aggiunta al loro effetto sull'equilibrio delle finanze pubbliche. Infine, il nuovo regolamento reintroduce il doppio requisito "Paygo" e "Cutgo", che obbliga a compensare ogni provvedimento legislativo di aumento obbligatorio della spesa pubblica con precise disposizioni di taglio della spesa o aumento delle entrate: tale requisito era stato introdotta dai Repubblicani nel 2011, ma negli anni successivi è stato più volte disatteso da maggioranze di entrambi i colori politici per agevolare l'approvazione di misure di spesa pubblica. (Was)