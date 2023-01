Lazio: Cioffredi, accanto ai giornalisti minacciati dai clan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle 12.00 sarò presente all’aula 9 di piazzale Clodio per la prima udienza del processo per violenze e minacce di alcuni esponenti del clan Casamonica nei confronti dei giornalisti Floriana Bulfon di Repubblica/Espresso, Piergiorgio Giacovazzo del Tg2 e della sua troupe". Lo scrive in un post su Facebook Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. "La mia presenza vuole ribadire la solidarietà e la vicinanza della Regione Lazio nei confronti di Floriana e Piergiorgio. I fatti si riferiscono al 17 luglio 2018 a poche ore dall’operazione Gramigna a Porta Furba dell’Arma dei Carabinieri e della Dda quando durante il loro lavoro di informazione è iniziata l’aggressione ai giornalisti da parte di esponenti del clan Casamonica. Colpire ed intimidire il lavoro dei giornalisti significa aggredire il diritto dei cittadini ad essere informati, diritto che rappresenta un presidio insostituibile nella vita democratica di un Paese. Bisogna fermare la spirale di minacce contro i giornalisti che con la loro preziosa attività di informazione illuminano i territori nei quali il silenzio e l’opacità nutrono gli affari illeciti delle mafie. Secondo i dati del Ministero dell’Interno Roma è la città con il maggior numero di atti intimidatori nei confronti dei giornalisti registrando ben 16 episodi nei primi 9 mesi del 2022". (Com)