Francia-Giappone: Macron, nuovo ufficio consolare giapponese a Noumea "coerente" con strategia di Tokyo

- L'apertura di un ufficio consolare del Giappone a Noumea, capoluogo del territorio francese d'oltremare della Nuova Caledonia, rappresenta "la vitalità e l'attrattiva" della zona ma anche la "coerenza della strategia" di Tokyo. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo al fianco del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in visita ufficiale a Parigi. Il capo dello Stato ha quindi spiegato che Francia e Giappone continueranno le loro "azioni congiunte nello spazio indo-pacifico". Nel pomeriggio Macron e Kishida hanno visitato il cantiere per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame, andata parzialmente distrutta in un incendio divampato nel 2019. (Frp)