Ue: Gentiloni, legge contro inflazione Usa aggrava svantaggio competitivo Europa (2)

- Tuttavia, ha sottolineato l'esponente del Partito democratico (Pd), “dobbiamo stare attenti a che gli aiuti di Stato non causino distorsioni nel mercato interno”. Si corre, infatti, “il rischio di aumentare le differenze economiche tra i Paesi dell'Ue più forti sul piano finanziario e quelli più deboli”. Per appianare queste differenze, la Commissione europea propone un “fondo di sovranità” comune, che consentirà anche agli Stati più deboli di effettuare investimenti verdi. Una proposta concreta verrà presentata entro l'estate. Per Gentiloni, la discussione “non sarà facile” e, prima dei dettagli e della dotazione di questo strumento, andranno stabilite le priorità. Secondo il commissario europeo agli Affari economici e monetari, nonostante le resistenze di alcuni Stati membri, un accordo sul “fondo di sovranità” è possibile. Al riguardo, Gentiloni ha osservato: “Non è stato facile accordarsi sugli aiuti all'Ucraina e alla fine ci siamo riusciti”. Intanto, l'Ue deve rafforzare la propria competitività, tra l'altro migliorando gli incentivi per le imprese. Sul tema, l'ex presidente del Consiglio ha infine negato che l'Ue stia entrando in una corsa ai sussidi con gli Usa: “Non stiamo andando in quella direzione”. (Geb)