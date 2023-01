Lazio: Leodori, abbiamo lavorato per lasciare Regione più robusta e solida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Regione al servizio delle nuove generazioni si legge ancora -, che dopo 10 anni segna il record di 30 mila borse di studio assegnate ai nostri ragazzi. Una Regione vicina a famiglie e imprese, sempre, anche nel momento più duro della pandemia. Al fianco dei cittadini con buoni spesa, sostegno all’affitto e ristori per aziende e lavoratori. Oggi inizia la mia campagna elettorale. Ho appena firmato la mia candidatura nella lista del Partito democratico in vista delle prossime elezioni regionali del 12-13 febbraio. Amiche e amici, in questi anni avete sempre potuto contare su di me, sulla mia disponibilità, sul mio lavoro. Abbiamo costruito insieme un rapporto basato sulla fiducia, superato fianco a fianco le difficoltà, macinato chilometri per fornire soluzioni immediate e concrete ai problemi di questa Regione. Ora siamo chiamati ad una nuova grande sfida, a dare continuità a questo lavoro, a non permettere a nessuno di riportare il Lazio nel passato". (Com)