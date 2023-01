Brasile: senatore Calheiros chiede rientro in patria e arresto di Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore brasiliano Renan Calheiros ha depositato presso la Corte suprema federale una richiesta di indagine a carico dell'ex presidente Jair Bolsonaro per verificare le eventuali responsabilità dell'ex capo dello Stato nell'assalto che manifestanti radicali hanno lanciato ieri alle sedi delle principali istituzioni. Calheiros chiede inoltre alla Corte di emettere una richiesta di comparizione di Bolsonaro davanti alla Corte entro 72 ore. In caso di mancato rientro dagli Stati Uniti, dove l'ex presidente attualmente si trova ricoverato per "dolori addominali", il senatore chiede che Bolsonaro venga estradato. Nel documento consegnato alla Corte Calheiros fornisce alcune di quelle che definisce prove della partecipazione "attiva e responsabile" di Bolsonaro agli atti di vandalismo registrati a Brasilia. (Brb)