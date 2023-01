© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da qualche anno non sono iscritto" al Partito democratico, "ma seguo il dibattito" sul congresso. Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e già leader de L'Ulivo a "Il cavallo e la torre" su Rai3. "Dopo aver attentamente meditato sul programma andrò sicuramente a votare", ha aggiunto per poi assicurare che "non è e non deve un congresso emiliano". (Rin)