Brasile: ministro Giustizia, finanziatori manifestazioni eversive identificati in 10 stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha riferito che il governo ha identificato finanziatori delle manifestazioni sfociate nelle invasioni dei palazzi del potere a Brasilia, in almeno una decina di stati del paese. Il ministro ha spiegato di essere già in possesso di una lista di persone che hanno noleggiato autobus che avrebbero trasportato manifestanti nella capitale federale l'8 gennaio. "Non è ancora possibile distinguere chiaramente le responsabilità in merito al finanziamento. Quello che si può affermare compiutamente è che il finanziamento c'è stato. Quei pullman non sono stati noleggiati per fare escursioni turistiche", ha detto Dino nel corso di una conferenza stampa. "Tutti coloro che hanno noleggiato autobus per raggiungere Brasilia durante questo periodo saranno chiamati a fornire chiarimenti. E questo sarà solo il primo passo verso l'identificazione dei finanziatori", ha concluso il ministro della Giustizia. (Brb)