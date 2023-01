Ucraina: Prodi, solo accordo Usa-Cina può porre fine a conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai visto un momento così, nemmeno quello dei missili a Cuba. C'è uno scontro fortissimo che coinvolge tutti, una guerra per procura, tutti i tentativi di pace, di tregua, sono stati vani". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio a "Il cavallo e la torre" su Rai3. Per porre fine alla guerra in Ucraina la sola condizione è un "accordo tra americani e cinesi", infatti ormai siamo in un "mondo bipolare", ha aggiunto. (Rin)