- "Non c'è l'Europa nel Mediterraneo, c'era di più quando c'era impero ottomano, oggi siamo spaccati in due". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio a "Il cavallo e la torre" su Rai3. "Bisogna ricostituire l'Europa partendo dai giovani: fare 30 università miste paritarie con sedi al Sud e al sede al Nord", ha aggiunto. (Rin)