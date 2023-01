Usa: dipartimento di Stato, accogliamo con favore negoziati con Svezia su accordo Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore l'annuncio del ministro della Difesa svedese Pal Jonson in merito alla negoziazione di un accordo bilaterale di cooperazione alla difesa. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa. "Una volta concluso, questo accordo consentirà ai nostri Paesi di approfondire il nostro stretto partenariato in materia di sicurezza, migliorare la nostra cooperazione nelle operazioni di sicurezza multilaterali e, insieme, rafforzare la sicurezza transatlantica", ha detto il portavoce. La Svezia "è un prezioso partner di difesa degli Stati Uniti e della Nato. Gli Stati Uniti sono pienamente impegnati affinché la Svezia aderisca all'Alleanza e attendiamo con impazienza la sua adesione il prima possibile. L'apertura di questi negoziati con la Svezia riflette il nostro impegno a rafforzare e rinvigorire i partenariati americani per affrontare le sfide di sicurezza comuni proteggendo al contempo interessi e valori condivisi", ha concluso il portavoce. (Was)