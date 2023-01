Usa-Brasile: Biden ribadisce sostegno a democrazia e invita Lula a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio con l'omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Biden ha espresso il fermo sostegno degli Stati Uniti alla democrazia del Brasile e al libero arbitrio del popolo brasiliano, come espresso nelle recenti elezioni presidenziali brasiliane, vinte dal presidente Lula. Biden ha condannato la violenza e l'attacco alle istituzioni democratiche e al trasferimento pacifico del potere. I due leader si sono impegnati a lavorare a stretto contatto sulle questioni che devono affrontare gli Stati Uniti e il Brasile, tra cui il cambiamento climatico, lo sviluppo economico, la pace e la sicurezza. Biden ha invitato il presidente Lula a visitare Washington all'inizio di febbraio per consultazioni approfondite su un'agenda condivisa di ampio respiro e la controparte brasiliana ha accettato l'invito. (Was)