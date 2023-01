Serbia-Kosovo: fonti stampa, consiglieri di Scholz e Macron entro gennaio in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz dovrebbero inviare i loro consiglieri, Emmanuel Bonne e Jens Plotner, in visita a Pristina e Belgrado entro il mese in corso. Lo riferisce il sito kosovaro “Klan Kosova” citando fonti riservate. Nella loro prima visita, il 9 settembre 2022, erano accompagnati dall'inviato europeo per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, mentre questa volta dovrebbero essere accompagnati dall'inviato Usa per la regione, Gabriel Escobar.(Alt)