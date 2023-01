Serbia: Vucic, Occidente chiederà riconoscimento Kosovo dopo che accetteremo sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente richiederà alle autorità serbe di firmare un accordo con il Kosovo sul suo riconoscimento formale una volta che Belgrado accetterà di imporre sanzioni contro la Russia. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando con l'emittente "Pink Tv". Vucic ha ricordato che Belgrado ha resistito alle pressioni esterne per circa 100 giorni, rifiutandosi di imporre sanzioni alla Russia per l'aggressione all'Ucraina. "Abbiamo consegnato (l'ex presidente jugoslavo Slobodan) Milosevic, non importa cosa pensiamo di lui. Perché avremmo dovuto estradare il presidente? Siamo diventati parte dell'Unione europea dopo?", ha chiesto retoricamente il presidente. "E ora, se imponiamo sanzioni (alla Russia), si scopre che è giunto il momento per un accordo con il Kosovo", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha suggerito che a Pristina potrebbe essere concessa l'adesione alle Nazioni Unite senza il riconoscimento formale dell'indipendenza da parte di Belgrado. (Seb)