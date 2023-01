Kosovo: ieri a Mitrovica la protesta dei serbi contro "il tradimento" di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la manifestazione dei cittadini serbi che vivono nella parte settentrionale della città di Mitrovica, in Kosovo, per protestare contro "l'alto tradimento" del presidente serbo Aleksandar Vucic e le "torture, l'arricchimento incontrollato, le minacce e i ricatti" subiti dal gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo (Lista serba). Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet", secondo cui circa duecento cittadini si sono riuniti e hanno dispiegato uno striscione con il messaggio: "Vucic, il Kosovo non ti vuole! Ci hai tradito. Non vogliamo nemmeno la tua Associazione dei comuni serbi! Ci hai venduti!". Uno degli organizzatori, Ivan Miletic, ha detto che durante le barricate erette nel nord del Kosovo nelle settimane scorse "si sono uniti tutti i serbi" che credevano che Vucic e la Serbia "avessero deciso di stare con noi e sostenerci" e "non deluderci come invece sembra". Miletic ha sottolineato di non avere nulla contro il popolo albanese e ha invitato il premier kosovaro Albin Kurti e la comunità internazionale a "ritirare immediatamente tutti i poliziotti dal nord del Kosovo e a chiudere le basi delle unità speciali". Durante l'incontro, a Belgrado è stato inoltre chiesto di interrompere i negoziati con Pristina, fino al rilascio dei serbi arrestati e al ritiro delle unità speciali dal nord del Kosovo, e alle missioni Kfor ed Eulex di "fare il lavoro per cui sono venuti". Il rappresentante del Movimento per la difesa del Kosovo Nebojsa Jovic ha valutato che la Lista serba "non può più rappresentare i serbi in Kosovo perché il loro destino viene deciso da uomini d'affari e politici falliti". (Seb)