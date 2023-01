Kosovo: dimesso da ospedale uno dei due ragazzi serbi feriti a Strpce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milos Stojanovic, il giovane serbo ferito da un ex agente di sicurezza kosovaro la vigilia del Natale ortodosso nella città di Strpac in Kosovo, è stato dimesso oggi dall'ospedale di Gracanica e proseguirà le cure ai domiciliari. Lo ha confermato il padre del ragazzo all'emittente radiotelevisiva serba "Rts", la quale riporta che le condizioni del giovane ferito sono stabili e che ora potrà sottoporsi a regolari medicazioni e altri controlli medici presso l'ambulatorio della città di Strpac. Stefan, l'altro ragazzo ferito lo stesso giorno, è stato trattenuto invece ancora nell'ospedale di Gracanica poiché ha bisogno di ulteriori cure mediche. La polizia del Kosovo ha arrestato l'uomo sospettato di aver sparato da una macchina ai due ragazzi e il procuratore del tribunale di base di Urosevac ha ordinato per lui un mese di detenzione.(Seb)