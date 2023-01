Lazio 2023: Coppotelli (Cisl), chiesti a D’Amato progetti per partecipazione aziendale lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agire sulla leva fiscale, "a partire - si legge ancora - dalla reintroduzione del 'Fondo taglia tasse' concordato lo scorso anno con Cisl, Cgil e Uil del Lazio e l'apertura di un tavolo di negoziazione sulla maggiorazione 0,50 considerata 'aliquota sanità'. Infine abbiamo ribadito che non è più rinviabile un Osservatorio regionale sul credito, in un momento importante e fondamentale come questo, riuscire a governare questi processi è uno dei ruoli che il sindacato deve continuare ad avere. Vogliamo esserci per cambiare in meglio la nostra Regione. Il candidato Presidente della Regione Lazio Alessio D'Amato ha confermato la sua partecipazione il prossimo 12 gennaio all'iniziativa di presentazione dell'Agenda Cisl Lazio. In quell'occasione - ha concluso Enrico Coppotelli- consegneremo ai Candidati presidenti Donatella Bianchi, Alessio D'Amato e Francesco Rocca che hanno confermato la loro partecipazione, la nostra Agenda Cisl Lazio per il nuovo Governo Regionale, con tutta la nostra visione e soprattutto con tutto il coinvolgimento dei nostri territori e delle nostre federazioni di categoria che c'è stata in questi mesi". (Com)