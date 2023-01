Ue: Gentiloni, legge contro inflazione Usa aggrava svantaggio competitivo Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge per la riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti (Ira) “aggrava lo svantaggio competitivo che l'Europa ha già a causa della guerra in Ucraina”. È quanto affermato dal commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. L'ex presidente del Consiglio ha aggiunto che “gli alti prezzi dell'energia stanno colpendo gli Stati dell'Ue molto più duramente degli Usa”. Inoltre, l'Ira prevede incentivi agli investimenti per le aziende ad alta crescita in settori come la mobilità elettrica e le energie rinnovabili. Pertanto, ha avvertito il commissario europeo agli Affari economici e monetari, vi è il pericolo “che le imprese europee migrino negli Stati Uniti”. Con 370 miliardi di dollari in sgravi fiscali e sussidi, per Gentiloni l'Ira è paragonabile al Next Generation EU. Secondo l'ex ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, con la normativa statunitense e gli alti prezzi dell'energia, è ora in gioco la competitività dell'Ue. Per tale motivo, è necessario reagire all'Ira. La risposta dovrebbe consistere di due elementi. Entro la fine di gennaio, la Commissione europea intende presentare una proposta su come allentare le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. In questo modo, gli Stati membri potrebbero stanziare più facilmente sussidi per progetti verdi. Al riguardo, Gentiloni ha affermato: “Non dobbiamo indebolire i nostri principi economici, ma dobbiamo adattarci alla concorrenza globale”. Serve dunque una “riforma equilibrata, non un via libera a tutto il possibile”. (segue) (Geb)