Lazio: Leodori, abbiamo lavorato per lasciare Regione più robusta e solida

- In questi mesi "abbiamo lavorato fino all’ultimo miglio di questa consiliatura per lasciare una Regione più robusta e solida, capace di correre ed essere tra le forze trainanti del nostro Paese". Lo scrive in un post su Facebook il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori. "Stamattina ancora una buona notizia: secondo le indagini Unioncamere-Anpal sono oltre 50mila i nuovi profili che le imprese del Lazio stanno cercando. In questi 10 anni di buon governo abbiamo lavorato perché l’impresa e il lavoro avessero sempre il segno 'più'. Abbiamo sanato il bilancio della Regione Lazio, l’abbiamo portata ai primi posti per spesa di fondi europei e abbiamo già messo a terra risorse e progetti del Pnrr. Oggi possiamo parlare di una Regione trasformata, anche amministrativamente. Nel 2013 pagava i suoi fornitori a 1000 giorni. Oggi li saldiamo entro la scadenza, con tutti i risvolti positivi, economici e sociali, che ne derivano per il territorio. Abbiamo fatto del Lazio una Regione innovativa, con una crescita delle startup del 147 per cento negli ultimi 5 anni". (segue) (Com)