Lazio 2023: D'Amato, concretezza e lavoro fatto per battere destra, coalizione unita

- La formula per battere il centrodestra è la "concretezza e la forza di ciò che è stato fatto, come sul contrasto al Covid e l'uscita da una lunga stagione di commissariamento della sanità regionale''. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, ospite a "Stasera Italia" su Rete 4. ''Mi rivolgerò a tutti gli elettori - ha aggiunto D'Amato -. L'utilizzo dei fondi del Pnrr coincide con l'attuarsi di investimenti importanti, con 800 milioni destinati alla sanità nel Lazio. Sono tante le gare di appalti che stiamo facendo nella Regione per assegnare lavori di primaria importanza: dal progetto sulle risonanze magnetiche alla riqualificazione di diversi zone verdi - ha spiegato D'Amato -. Noi presentiamo una coalizione unita, che ha dimostrato di esserlo anche in occasione delle comunali di Roma. Il Terzo polo cammina a braccetto col centrosinistra. Nella storia elettorale non c'è mai stata un'elezione con un fronte così ampio", ha concluso D'Amato. (Rer)