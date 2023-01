Ucraina: "Sky News", Regno Unito valuta fornitura carri armati a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina dei carri armati. Lo ha appreso "Sky News" da proprie fonti, secondo cui sarebbero in corso discussioni "da alcune settimane" sulla consegna di un certo numero di carri armati Challenger 2 dell'esercito britannico alle forze armate ucraine. Una fonte ha suggerito che il Regno Unito potrebbe offrire circa 10 carri armati Challenger 2, sufficienti per equipaggiare uno squadrone. Questo di per sé non sarebbe un "punto di svolta", ma sarebbe comunque estremamente significativo perché la mossa infrangerebbe una barriera che finora ha impedito agli alleati di offrire carri armati occidentali all'Ucraina per paura che potesse essere vista come un'escalation eccessiva da parte della Russia. "Ciò potrebbe a sua volta spingere altri alleati a fare lo stesso", hanno detto le fonti. (Rel)